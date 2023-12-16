В Москве объявлено о создании команды Путина

Президент идёт на выборы как самовыдвиженец

Сегодня в Москве официально дан старт президентской кампании. Инициативная группа избирателей поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборы в марте 2024 года.

В концертном зале "Зарядье" собрались сотни политиков, журналистов, деятелей культуры и спорта - сотрудники Общероссийского народного фронта из всех регионов страны. Они направили главе государства слова поддержки и пожелали успеха.

На собрании также присутствовали сотрудники Центризбиркома. В ближайшее время членам комиссии передадут протокол для регистрации инициативной группы, что позволит начать сбор подписей, сообщает "ТВ Центр".

8 декабря в Кремле на церемонии вручения медалей "Золотая звезда" Героям России Владимир Путин заявил, что будет выдвигаться на новый президентский срок. Глава государства сказал это в разговоре со спикером парламента ДНР, командиром батальона "Спарта" Артёмом Жогой, который попросил Путина принять участие в выборах 2024 года.

Позже в Кремле сказали, что заявление Путина не было заготовкой и являлось абсолютно спонтанным. "Он реагировал на обращение людей героических. Поэтому да, это была реакция на обращение людей", - отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На прошлой неделе Совет Федерации определил дату президентских выборов в России. Они пройдут 17 марта 2024 года. Центризбирком позже проинформировал, что голосование будет идти три дня – 15, 16 и 17 марта. Инаугурация избранного президента должна пройти 7 мая.

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