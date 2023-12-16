Собянин: 39 московских парков украсили к Новому году

В них создали праздничное настроение

В Москве к Новому году украсили 39 парков. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Каток в Парке Горького обзавёлся атмосферной иллюминацией: вдоль его дорожек появились волшебные цветы и световые шары. Музей-заповедник "Царицыно" украсили инсталляции в духе Российской империи: тут можно уивдеть корону, карету, Царь-колокол и Царь-пушку.

Украшения останутся в парках до февраля, сообщил мэр.

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