ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: 39 московских парков украсили к Новому году

16:40
  • суббота
  • 16 декабря 2023

В них создали праздничное настроение

В Москве к Новому году украсили 39 парков. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Каток в Парке Горького обзавёлся атмосферной иллюминацией: вдоль его дорожек появились волшебные цветы и световые шары. Музей-заповедник "Царицыно" украсили инсталляции в духе Российской империи: тут можно уивдеть корону, карету, Царь-колокол и Царь-пушку.

Украшения останутся в парках до февраля, сообщил мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Новогодняя иллюминация в Москве
Новогодняя иллюминация в Москве
Новогодняя иллюминация в Москве
Новогодняя иллюминация в Москве
Новогодняя иллюминация
Новогодняя иллюминация
Новогодняя иллюминация
Новогодняя иллюминация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.