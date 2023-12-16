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Умер эмир Кувейта

16:05
  • суббота
  • 16 декабря 2023

Ему было 86 лет

Умер эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед ас-Сабах. Ему было 86 лет.

Эмир возглавил страну в 2020 году после смерти своего предшественника и сводного брата, сообщает газета Al Qabas.

Около месяца назад сообщалось, что эмир был госпитализирован из-за неотложных проблем со здоровьем.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования новому эмиру Кувейта Навафу аль-Ахмада ас-Сабаха в связи с кончиной его брата.

По своему статусу Кувейт - наследственный эмират. Престол в стране чередуется между двумя ветвями семейства ас-Сабах и ас-Салем.

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