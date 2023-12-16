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В Москве стартовал ежегодный кубок посла КНР по игре Го

15:35
  • суббота
  • 16 декабря 2023

В соревнованиях участвуют более 250 человек

Соревнования для настоящих интеллектуалов. В Москве стартовал ежегодный кубок посла КНР по вэйци. Это логическая настольная игра - одна из самых древних и распространенных в мире. В нашей стране она больше известна под названием Го.

В двухдневном турнире принимают участие более 250-ти спортсменов, среди которых как титулованные гроссмейстеры, так и любители из России и Китая, сообщает "ТВ Центр".

Посетить соревнования может любой желающий. для гостей подготовили мастер-классы. На них познакомят с принципами игры, которые, по словам организаторов можно эффективно применять, в том числе в бизнесе. 

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