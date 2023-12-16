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В Запорожье сбит украинский вертолёт Ми-8

17:18
  • суббота
  • 16 декабря 2023

Об этом сообщили в Минобороны России

Авиация ВКС России в районе Орехова Запорожской области сбила украинский вертолёт Ми-8. Об этом сообщили в Минобороны.

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Также с помощью средств ПВО и РЭБ отражена попытка нанесения массированного удара беспилотниками по территории Крыма. Все дроны ВСУ уничтожены.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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