Захарова обвинила "эстонскую охранку" в цинизме

В Эстонии задержан экс-редактор "Спутник медиа"

Задержание экс-редактора "Спутник медиа" Аллана Хантсома в Эстонии ни что иное, как проявление цинизма. С таким заявлением выступила спикер российского МИДа Мария Захарова.

Как выразилась дипломат, "эстонская охранка" пытается под видом защиты национальной безопасности свести счёты с неугодными независимыми активистами. Но, несмотря на действия эстонских властей, в стране есть люди, которые демонстрируют готовность к диалогу между Москвой и Таллином.

Захарова также обратила внимание на то, что в день задержания Хантсома было принято решение о мере пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Журналиста обвиняют в разведывательной деятельности против Эстонии и поддержании связей с Россией.

Официальный представитель МИДа считает, что Таллин пытается выслужиться перед своими западными кураторами, разжигая русофобские настроения и проводя тотальную зачистку инакомыслия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"