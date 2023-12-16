Собянин рассказал о застройке полузаброшенных территорий

Их ждёт большое будущее

В Москве принято решение о комплексном развитии территорий в районах Хорошёвский, Щукино и Коньково. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Скоро на месте полузаброшенных и малоиспользуемых территорий появятся современные городские кварталы с развитой социальной инфраструктурой. Здесь будут школы и поликлиники, магазины и кафе. Будет построено в общей сложности около 170 тысяч квадратных метров недвижимости.

На сегодня одобрено 54 проекта комплексного развития территорий общей площадью свыше 707 гектаров, отметил мэр.

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