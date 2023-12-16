ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о застройке полузаброшенных территорий

19:21
  • суббота
  • 16 декабря 2023

Их ждёт большое будущее

В Москве принято решение о комплексном развитии территорий в районах Хорошёвский, Щукино и Коньково. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Скоро на месте полузаброшенных и малоиспользуемых территорий появятся современные городские кварталы с развитой социальной инфраструктурой. Здесь будут школы и поликлиники, магазины и кафе. Будет построено  в общей сложности около 170 тысяч квадратных метров недвижимости.

На сегодня одобрено 54 проекта комплексного развития территорий общей площадью свыше 707 гектаров, отметил мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Стройка
Стройка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.