Собянин рассказал о застройке полузаброшенных территорий

Их ждёт большое будущее
В Москве принято решение о комплексном развитии территорий в районах Хорошёвский, Щукино и Коньково. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.
Скоро на месте полузаброшенных и малоиспользуемых территорий появятся современные городские кварталы с развитой социальной инфраструктурой. Здесь будут школы и поликлиники, магазины и кафе. Будет построено в общей сложности около 170 тысяч квадратных метров недвижимости.
На сегодня одобрено 54 проекта комплексного развития территорий общей площадью свыше 707 гектаров, отметил мэр.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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