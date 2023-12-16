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Путин обратился к участникам кадетского бала

18:06
  • суббота
  • 16 декабря 2023

Президент отметил его значение в жизни страны

Встречи участников благотворительного кадетского бала стали важным событием в жизни страны. Об этом говорится в обращении Владимира Путина к участникам и гостям VIII Международного благотворительного кадетского бала.

Сегодня Москва вновь радушно принимает воспитанников кадетских корпусов, суворовских и нахимовских училищ, курсантов военных вузов, участников молодёжных патриотических, волонтёрских организаций, иностранных студентов, обучающихся в России.

Глава государства выразил уверенность в том, что нынешний бал пройдёт в праздничной обстановке и послужит сбережению замечательных традиций кадетского братства. Путин пожелал участникам мероприятия хорошего настроения и ярких, незабываемых впечатлений.

Сегодня в Москве проходит Международный кремлёвский благотворительный кадетский бал. В нём принимают участие молодёжные делегации из регионов России и иностранных государств. Бал проходит в поддержку российской спецоперации по защите Донбасса: его участники написали письма солдатам и офицерам, выполняющим задачи в зоне СВО.

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