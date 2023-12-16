Москвичей ждёт неделя мартовской погоды

В столице потеплеет

Вечером 17 декабря в Москве начнётся резкое потепление. Судя по прогнозу Гидрометцентра, оно продлится до конца следующей недели.

Температура перейдёт в сторону плюсовых отметок. Если в начале недели днём будет до плюс трёх, то к концу – уже до плюс пяти градусов.

В понедельник и вторник ожидается мокрый снег, но начиная со среды пойдут дожди. Не исключено, что небольшая часть снежного покрова за эти дни растает.

Синоптики говорят, что такая погода характерна для середины или конца марта.

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