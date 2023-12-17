Ледяной дождь оставил без электричества 400 тысяч человек на юге России

Там устраняют последствия стихии

Последствия ледяного дождя устраняют в южных регионах России. Без электричества остаются около 400 тысяч человек в Ростовской области, ЛНР и ДНР. Деревья и опоры ЛЭП покрыты толстой глазурью, многие из них, не выдержав тяжести, рухнули. Восстановительные бригады работают круглые сутки.

А в регионах Центральной России - резкая оттепель. Сугробы, которые оставил после себя циклон "Ваня", вот-вот могут превратиться в гигантские лужи, а затем и в ледяную корку. Треть месячной нормы вывалил в виде снега теперь уже во Владимире и Нижнем Новгороде.

Коммунальные службы этих регионов о крутом нраве "Вани" уже наслышаны. Теперь испытали на себе. И хотя готовились, всё равно областные центры встали в многокилометровые автомобильные заторы. Как не старались, снега выпадало больше, чем его убирали.

"Ваня" ушёл из Москвы. И хотя коллапса в столице избежать удалось, коммунальные службы до сих пор продолжают собирать и вывозить снег. К работам привлечены порядка 130 тысяч человек. Задействовано более 18 тысяч единиц спецтехники.

На смену морозной и снежной погоде в Москву придёт оттепель. Снег начнёт таять, а вода, при малейшем минусе - моментально замерзать. Наглядный пример - Ростовская область, принимавшая "Ваню" перед Москвой.

Дальний Восток в силу своего географического положения, конечно, привык к суровой погоде, но такого ветра местные жители не помнят давно. На дорогах - аварии. В кампусе Дальневосточного университета с корпусов сорвало обшивку фасадов. Очень суровые условия: сильный мороз и штормовой ветер.

Дмитрий Гусев, «ТВ Центр»

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