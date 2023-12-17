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Доставил снаряжение на передовую: подвиг ефрейтора Зайцева

11:10
  • воскресенье
  • 17 декабря 2023

Бойцы самоотверженно сражаются в зоне СВО

В Минобороны рассказали о примерах профессионализма и отваги наших военнослужащих, участвующих в СВО. Подразделение Гвардии полковника Евгения Волкова обеспечивает бесперебойной связью наших бойцов с командованием на передовой.

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Во время укладки оптоволоконной линии, наши военные подверглись мощному артиллерийскому обстрелу с позиций украинских националистов. Евгений оперативно организовал эвакуацию и без потерь вывел из-под огня сослуживцев и технику.

Колонна снабжения, в которой находился ефрейтор Алексей Зайцев, подверглась нападению украинских диверсантов. В результате атаки грузовик ефрейтора Зайцева был повреждён. Алексей занял огневую позицию, уничтожил троих неонацистов, а затем починил машину и без задержки доставил снаряжение нашим бойцам на передовую, сообщает "ТВ Центр".

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