Ракетчики встречают профессиональный праздник на боевом посту

День РВСН отмечается 17 декабря

Сегодня отмечается День Ракетных войск стратегического назначения. В состав российских Вооружённых сил РВСН вошли 64 года назад, сообщает "ТВ Центр".

Этот род войск - важнейшая часть стратегических ядерных сил страны. На вооружении которых сегодня стоят современные пусковые системы, аналогов которым в мире нет.

Профессиональный праздник ракетчики встречают на боевом посту. В Бологовском ракетном соединении Тверской области на дежурство заступил очередной ракетный полк, оснащённый комплексом "Ярс", а новобранцы школы техников РВСН на полигоне Капустин Яр приняли военную присягу.

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