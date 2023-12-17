И сразу же отправляют на передовую

На Украине расширяются масштабы мобилизации. Военкомы рыщут в поисках пушечного мяса в ресторанах и маршрутках. Во Львове мужчину скрутили прямо в торговом центре. От принудительной мобилизации граждане спасаются как умеют.

Подробностями людоедского законопроекта о мобилизации продолжает делиться депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая. К выдаче повесток привлекут национальную полицию. Минимальный возраст мобилизованных снизят с 27-ми до 25-ти лет. В качестве пушечного мяса на фронт начнут отправлять женщин.

Мобилизованные на фронте говорят: воевать, по сути, нечем. Жёсткая экономия снарядов. Министр обороны Германии, которая является одним из главных европейских спонсоров Киева, призвал готовиться к худшему: к полному прекращению военных поставок из США на Украину.

"Вашингтон пост" тоже полагает: от дяди Сэма Зеленскому щедрых подарков ждать больше не стоит. Штаты заняты внутриполитической битвой. И Украина в ней - лишь разменная монета. Рейтинг одобрения Джо Байдена упал до рекордно низких 33%. В немалой степени из-за разбазаривания денег налогоплательщиков на внешние конфликты вместо решения проблем своей страны. Внутри которой, по версии Дональда Трампа, сонный Джо, если чем и занимается, то исключительно преследованием политических оппонентов.

Владимир Путин, кто-нибудь слышал о Владимире Путине? Он сказал, что политическое преследование Байденом соперников на руку России, потому что это показывает загнивание американской системы, которая больше не может притворяться примером демократии. Весь мир наблюдает за тем, как Байден преследует оппонента, который надирает ему задницу! Удивительная штука!

И слова российского лидера важны не только для Трампа. По данным Института Гэллапа, рекордные 75% украинцев, у которых есть интернет, смотрели прямую линию с Владимиром Путиным.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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