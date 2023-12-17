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Израильские военные случайно убили троих заложников

11:54
  • воскресенье
  • 17 декабря 2023

И французского дипломата

Сирены воздушной тревоги сработали этим утром на юге Израиля. Премьер-министр еврейского государства вновь заявил о намерении добиться убедительной победы над ХАМАС и освобождения заложников. При этом глава Генштаба ЦАХАЛ признал, что его солдаты виновны в гибели трёх пленников. Также в результате одного из авианалётов погиб французский дипломат.
В Израиле проходят митинги родственников захваченных 7 октября заложников

Боевое крыло палестинского движения активно использует подземные тоннели и прячется в разрушенных зданиях. Позиции ЦАХАЛ атакуют из засады. Израильская бронетехника в условиях городской застройки превращается в удобную мишень. В ответ бойцы ЦАХАЛ забрасывают подземные сооружения гранатами - судя по фотографиям, которые публикуют израильтяне, в тоннелях находится внушительные объёмы самого разнообразного оружия.

Ситуация в палестинском анклаве близка к критической: острая нехватка воды и еды, врачи просто не справляются с наплывом пациентов. Функционируют лишь 11 из 36 больниц Палестины. Временные госпитали разворачивают буквально под открытым небом. Катастрофой называют и отсутствие медикаментов - с каждым днём риск распространения опасных инфекций лишь возрастает.

Неспокойно и на юге анклава, куда ЦАХАЛ настоятельно рекомендует людям эвакуироваться. ВВС Израиля нанесли удары по городу Рафах. Погибли не менее десяти человек, в том числе французский дипломат - он укрывался в доме коллег из генконсульства Франции.

Недовольство крайне жёсткой позицией кабинета министров растёт и в самом Израиле. Журналисты узнали подробности гибели трёх заложников, убитых ЦАХАЛ. Трое мужчин вышли к солдатам с самодельными белыми флагами, голые по пояс. Помощи просили на иврите. Однако военные предположили, что это ловушка и открыл огонь. Ответственность за эту ошибку взял на себя начальник Генштаба еврейского государства.

Александра Сергомасова, «ТВ Центр»

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