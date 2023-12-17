Гостями кадетского бала в Москве стали участники спецоперации

Он прошёл в Гостином дворе

В Москве состоялся Международный Кремлёвский благотворительный кадетский бал. В Гостином дворе собрались почти три тысячи курсантов военных вузов, членов молодёжных патриотических клубов, учащихся кадетских и социальных учреждений.

Мероприятие прошло в поддержку специальной военной операции. А почётными гостями праздника стали Герои России, участники СВО, сообщает "ТВ Центр".

Организаторы выбрали принца и принцессу бала, а также наградили победителей в номинациях "Лучшая презентация от образовательного учреждения" и "Золотой диктофон".

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