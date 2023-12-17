Собянин рассказал о растущей популярности МЦД-3

Москвичи активно используют этот маршрут

Более 40 миллионов поездок совершили пассажиры по третьему Московскому центральному диаметру с момента его запуска. Об этом рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Маршрут соединил Зеленоград и город Раменское. У жителей Москвы и области сократилось время на дорогу и появились новые варианты поездок. Для некоторых пассажиров стоимость проезда снизилась до трёх с половиной раз.

С МЦД-3 можно бесплатно пересесть на метро, Московское центральное кольцо и другие диаметры. Сейчас на линии работает 38 станций, в будущем запустят ещё три: Малино, Митьково и Рижскую.

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