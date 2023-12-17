Путин назвал чушью громкое заявление Байдена о России

Президент США фантазирует

Владимир Путин прокомментировал слова Джо Байдена о том, что Россия может напасть на НАТО.

"Это чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает, это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении", - сказал президент в эфире телеканала "Россия-1".

В начале декабря американский президент выступал в Конгрессе и заявил следующее: "Если Путин возьмёт Украину, он не остановится там - он атакует союзников НАТО".

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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