Немецкая таможня пообещала конфисковывать подарки из России

Множество предметов подпадает под санкции

Таможня Германии пригрозила конфискацией отправленных из России подарков. В Берлине напомнили, что к посылкам применяются такие же правила, что и к санкционным товарам.

Речь идёт, в частности, о бумаге, целлюлозе, драгоценностях, сигаретах, химической продукции, смартфонах и косметике.

Заявление таможни прозвучало в те дни, когда россияне массово отправляют новогодние и рождественские подарки своим родственникам и друзьям, живущим в ФРГ, отмечает РБК.

Ранее Евросоюз также запретил въезд в страны объединения на частных машинах, зарегистрированных в России.

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