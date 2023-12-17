ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Льготная программа аренды земли помогает открывать новые производства

14:01
  • воскресенье
  • 17 декабря 2023

Инвесторы получают участки по ставке один рубль в год

Московские власти продолжат выделять участки инвесторам по ставке один рубль в год. Такими привилегиями воспользовались уже 25 компаний, которые обязались возвести производственные мощности. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что почти половину гектара в Отрадном выделили компании, которая шьёт форменную и гражданскую одежду.

В ближайшие пять лет в городе появится новые предприятия, занимающиеся выпуском важной для экономики города продукции: готовыми модулями квартир, изделиями из дерева, одежды и косметики. Москва получит благодаря этому 10 тысяч рабочих мест.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Производственное предприятие
Производственное предприятие
Производственное предприятие
Производственное предприятие
Производственное предприятие
Производственное предприятие
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.