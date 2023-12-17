Собянин: Льготная программа аренды земли помогает открывать новые производства

Инвесторы получают участки по ставке один рубль в год

Московские власти продолжат выделять участки инвесторам по ставке один рубль в год. Такими привилегиями воспользовались уже 25 компаний, которые обязались возвести производственные мощности. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что почти половину гектара в Отрадном выделили компании, которая шьёт форменную и гражданскую одежду.

В ближайшие пять лет в городе появится новые предприятия, занимающиеся выпуском важной для экономики города продукции: готовыми модулями квартир, изделиями из дерева, одежды и косметики. Москва получит благодаря этому 10 тысяч рабочих мест.

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