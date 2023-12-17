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Названы популярные у россиян места отдыха на Новый год

17:16
  • воскресенье
  • 17 декабря 2023

Весело встретить праздник можно, например, в Подмосковье

Две недели остаётся до Нового года. И у москвичей ещё есть время решить, где встречать праздник. Большинство горожан планируют делать это дома с родными и близкими, однако и у любителей сменить обстановку на каникулах - полно возможностей.

Туристов ждут и жаркие страны - открытых направлений в этом году стало больше; и российские курорты, набирающие популярность.

Юлия Богоманшина выяснила куда ещё можно купить путёвку, и во сколько обойдётся коттедж в Подмосковье (смотрите видео).

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