Названы популярные у россиян места отдыха на Новый год

Весело встретить праздник можно, например, в Подмосковье

Две недели остаётся до Нового года. И у москвичей ещё есть время решить, где встречать праздник. Большинство горожан планируют делать это дома с родными и близкими, однако и у любителей сменить обстановку на каникулах - полно возможностей.

Туристов ждут и жаркие страны - открытых направлений в этом году стало больше; и российские курорты, набирающие популярность.

Юлия Богоманшина выяснила куда ещё можно купить путёвку, и во сколько обойдётся коттедж в Подмосковье (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"