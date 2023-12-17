ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как меняется Южное Бутово - молодой район Москвы

15:13
  • воскресенье
  • 17 декабря 2023

Он активно развивается

Второй по величине район столицы с самым большим парком за границами МКАДа. Здесь есть лёгкое метро эстакадного типа - единственная такая линия в Москве. А ещё тут расположен двухкилометровый железнодорожный круг, на котором испытывают поезда.

Когда-то название этих мест было синонимом далёкой окраины, где жить было не престижно. Но это в прошлом.

Наталья Тарасова отправилась в Южное Бутово, увидела, как меняется район сейчас и встретила людей, которые искренне его любят (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Лыжники в парке
Лыжники в парке
Новогодние украшения в парках
Новогодние украшения в парках
Школьники готовят
Школьники готовят
Школьники на скалодроме
Школьники на скалодроме
Дети в санаторной школе
Дети в санаторной школе
Станция скорой помощи
Станция скорой помощи
Врачи скорой помощи
Врачи скорой помощи
Тренировочный центр скорой помощи
Тренировочный центр скорой помощи
Детская хоккейная секция
Детская хоккейная секция
Новостройки
Новостройки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.