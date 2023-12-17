Как меняется Южное Бутово - молодой район Москвы

Он активно развивается

Второй по величине район столицы с самым большим парком за границами МКАДа. Здесь есть лёгкое метро эстакадного типа - единственная такая линия в Москве. А ещё тут расположен двухкилометровый железнодорожный круг, на котором испытывают поезда.

Когда-то название этих мест было синонимом далёкой окраины, где жить было не престижно. Но это в прошлом.

Наталья Тарасова отправилась в Южное Бутово, увидела, как меняется район сейчас и встретила людей, которые искренне его любят (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"