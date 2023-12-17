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Путин рассказал, с кем встретит Новый год

18:06
  • воскресенье
  • 17 декабря 2023

И о чём будет говорить с гостями

Владимир Путин встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими людьми. Своими планами президент поделился с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

"Бокал шампанского с близкими людьми, разговоры на бытовые темы", - сказал глава государства.

Путин добавил, что пока ещё не был в магазине и не выбирал подарки, но постарается сделать что-то приятное для тех, с кем встречает Новый год.

Напомним, что 31 декабря Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом в окружении военных. Глава государства обратился к участникам спецоперации и поблагодарил их за силу духа и отвагу.

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