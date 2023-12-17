Умер режиссёр Отар Иоселиани

Ему было 89 лет

Умер режиссёр и поэт Отар Иоселиани. Ему было 89 лет.

В 1980 году Отар Иоселиани эмигрировал из СССР во Францию из-за разногласий с советскими цензорами, его картины получали награды Берлинского и Венецианского фестивалей. В 2006 году он был удостоен ордена Почётного легиона, сообщает РБК.

Иоселиани снимал художественные и документальные картины. Известность пришла к режиссёру после премьеры фильма "Листопад" в 1966 году.

Он также известен по таким картинам, как "Жил певчий дрозд", "Пастораль", "Охота на бабочек", "Шантрапа".

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