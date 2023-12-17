ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Молодёжный флешмоб "Зачётная Москва" прошёл на катке ВДНХ

15:41
  • воскресенье
  • 17 декабря 2023

Его участниками стали 200 человек

На ВДНХ прошёл молодёжный флешмоб "Зачётная Москва", в нём приняли участие более двухсот человек. Об этом сообщили в пресс-службе комитета общественных связей и молодёжной политики столицы.

Флешмобом москвичи поддержали город в финале конкурса "Молодёжная столица России – 2024". 

Ежегодно Москва получает статус главного центра притяжения талантливой и амбициозной молодёжи. Итоги конкурса этого года подведут 22 декабря во время финала Всероссийской премии молодёжных достижений "Время молодых". Он пройдёт на выставке-форуме "Россия", которая открылась на ВДНХ в День народного единства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Молодежный флешмоб "Зачетная Москва"
Молодежный флешмоб "Зачетная Москва"
Молодежный флешмоб "Зачетная Москва"
Молодежный флешмоб "Зачетная Москва"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.