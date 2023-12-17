Молодёжный флешмоб "Зачётная Москва" прошёл на катке ВДНХ

Его участниками стали 200 человек

На ВДНХ прошёл молодёжный флешмоб "Зачётная Москва", в нём приняли участие более двухсот человек. Об этом сообщили в пресс-службе комитета общественных связей и молодёжной политики столицы.

Флешмобом москвичи поддержали город в финале конкурса "Молодёжная столица России – 2024".

Ежегодно Москва получает статус главного центра притяжения талантливой и амбициозной молодёжи. Итоги конкурса этого года подведут 22 декабря во время финала Всероссийской премии молодёжных достижений "Время молодых". Он пройдёт на выставке-форуме "Россия", которая открылась на ВДНХ в День народного единства.

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