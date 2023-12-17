Путин снова приехал на выставку-форум "Россия"

На ВДНХ проходит съезд "Единой России"

Владимир Путин приехал на ВДНХ, где сегодня проходит съезд "Единой России". Президент во второй раз посетил выставку-форум "Россия". Первый раз он был там 4 декабря.

Кадры, на которых видно, как глава государства осматривает стенды на выставке, разместил у себя в Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Не исключено, что Путин примет участие в съезд "Единой России", на котором партия намерена поддержать самовыдвижение президента на выборах 2024 года.

8 декабря в Кремле на церемонии вручения медалей "Золотая звезда" Героям России Владимир Путин заявил, что будет выдвигаться на новый президентский срок. Глава государства сказал это в разговоре со спикером парламента ДНР, командиром батальона "Спарта" Артёмом Жогой, который попросил Путина принять участие в выборах 2024 года.

Позже в Кремле сказали, что заявление Путина не было заготовкой и являлось абсолютно спонтанным. "Он реагировал на обращение людей героических. Поэтому да, это была реакция на обращение людей", - отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На прошлой неделе Совет Федерации определил дату президентских выборов в России. Они пройдут 17 марта 2024 года. Центризбирком позже проинформировал, что голосование будет идти три дня – 15, 16 и 17 марта. Инаугурация избранного президента должна пройти 7 мая.

16 декабря стало известно, что Владимир Путин будет участвовать в выборах как независимый кандидат.

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