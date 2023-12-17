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Собянин рассказал об исследованиях эффективности онкопрепаратов

18:28
  • воскресенье
  • 17 декабря 2023

Самые эффективные лекарства будут рекомендованы для широкого использования

Исследования эффективности новейших лекарств для лечения онкологических заболеваний в столице станут постоянными. Об этом написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что сейчас в городе идут исследования десяти препаратов по четырём направлениям: рак лёгкого, почки, молочной и предстательной желёз.

Самые эффективные и безопасные препараты исследователи порекомендуют к внедрению в клиническую практику московских стационаров.

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