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"Единая Россия" поддержала кандидатуру Путина на выборах президента

16:18
  • воскресенье
  • 17 декабря 2023

Делегаты съезда партии проголосовали единогласно

Съезд "Единой России" поддержал самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента в 2024 году. Участники съезда, который проходит на ВДНХ, проголосовали единогласно за это решение.
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8 декабря в Кремле на церемонии вручения медалей "Золотая звезда" Героям России Владимир Путин заявил, что будет выдвигаться на новый президентский срок. Глава государства сказал это в разговоре со спикером парламента ДНР, командиром батальона "Спарта" Артёмом Жогой, который попросил Путина принять участие в выборах 2024 года.

На прошлой неделе Совет Федерации определил дату президентских выборов в России. Они пройдут 17 марта 2024 года. Центризбирком позже проинформировал, что голосование будет идти три дня – 15, 16 и 17 марта. Инаугурация избранного президента должна пройти 7 мая.

16 декабря стало известно, что Владимир Путин будет участвовать в выборах как независимый кандидат.

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