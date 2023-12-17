Путин назвал залог динамичного развития России

Президент выступил на съезде "Единой России"

Владимир Путин назвал конкуренцию и многообразие идей залогом развития страны, сообщает ТАСС.

"Конкуренция, многообразие идей, мнений, открытое и честное обсуждение проблем, путей решения - это, безусловно, залог динамичного развития страны. Без этого развития не будет вообще никакого", - сказал президент на XXI съезде "Единой России".

Глава государства отметил, что перед страной сейчас стоят исторические задачи. Их масштаб требует объединения усилий, сплочённости всех патриотических сил. Это означает готовность к напряжённой работе, готовность к тому, чтобы идти вперёд, добиваться большего.

По словам Путина, нынешнее время требует твёрдости и сплочённости, готовности отвечать даже на самые сложные вызовы.

Сегодня съезд "Единой России" единогласно поддержал самовыдвижение Владимира Путина на предстоящих выборах президента. После этого президент выступил с программной речью перед участниками съезда.

8 декабря в Кремле на церемонии вручения медалей "Золотая звезда" Героям России Владимир Путин заявил, что будет выдвигаться на новый президентский срок. Глава государства сказал это в разговоре со спикером парламента ДНР, командиром батальона "Спарта" Артёмом Жогой, который попросил Путина принять участие в выборах 2024 года.

На прошлой неделе Совет Федерации определил дату президентских выборов в России. Они пройдут 17 марта 2024 года. Центризбирком позже проинформировал, что голосование будет идти три дня – 15, 16 и 17 марта. Инаугурация избранного президента должна пройти 7 мая.

16 декабря стало известно, что Владимир Путин будет участвовать в выборах как независимый кандидат.

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