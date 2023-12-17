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Собянин рассказал о развитии улично-дорожной сети

19:50
  • воскресенье
  • 17 декабря 2023

Предстоит большая работа

Сергей Собянин рассказал на своей странице "ВКонтакте" о модернизации и развитии улично-дорожной сети в Москве.

Мэр отметил, что в поселении Десёновском будут восстановлены и построены около 10 километров дорог, возведён мост на Власьевской улице и модернизирован участок Новотроицкого шоссе. 

Большую работу проведут и неподалёку от аэропорта "Внуково": там предстоит привести в порядок и построить около семи километров дорог. А в районе Филёвский Парк и Дорогомиловский  - обновить более трёх километров автомобильных коммуникаций.

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