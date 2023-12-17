В ДНР уничтожена американская установка HIMARS

За сутки сбито более 90 беспилотников

Российские военные уничтожили в районе населённого пункта Константиновка в ДНР пусковую установку системы залпового огня HIMARS производства США. Об этом сообщили в Минобороны.

Также в минувшие сутки поражены склады топлива для авиатехники ВСУ, средства ПВО сбили два украинских самолёта МиГ-29 и один Су-25. Помимо этого, перехвачена управляемая американская авиабомба JDAM и 91 беспилотник противника.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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