Противник понес потери

Российские войска на южнодонецком направлении за сутки отразили пять атак ВСУ, сообщили в Минобороны. Противник потерял до 100 человек убитыми и ранеными.

Еще семь попыток нападения на наши позиции пресекли бойцы группировки "Запад" на купянском участке фронта. В районе Андреевки десантники "Ланцетами" ликвидировали две украинских САУ.

На запорожском направлении расчеты РСЗО "Град" Южного военного округа уничтожили подразделения радикалов на подступах к позициям российских войск. Артиллеристы нанесли точный удар осколочными реактивными снарядами по технике и пехоте противника. Передвижения врага выявила разведка с помощью дронов и помогала корректировать огонь.

На краснолиманском направлении опорный пункт радикалов уничтожили истребители-бомбардировщики Су-34. Экипажи применили против неприятеля фугасные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Эти снаряды позволяют наносить точные удары, не входя в зону поражения вражеских средств ПВО. Разведка подтвердила - все цели ликвидированы.

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