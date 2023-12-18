Добровольцы отряда БАРС получили новую технику и вооружение

Особо отличившимся бойцам вручены медали "За храбрость"

Добровольцы отряда БАРС, выполняющие задачи по защите мирного населения Донбасса, получили от Минобороны новую технику и вооружение.

Им переданы 40 автомобилей КАМАЗ и "Урал" высокой проходимости, а также более 90 противодроновых ружей и оборудование для борьбы с вражескими беспилотниками. Особо отличившимся добровольцам вручены медали "За храбрость".

"Мы оборонялись, и отразили эту атаку, не дали противнику прорвать нашу оборону. Я получил ранение, но поле боя не покинул. Использовал антидроновое ружье для борьбы с беспилотниками и посадил их шесть штук", - рассказал заместитель командира отряда БАРС с позывным "Гром".

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