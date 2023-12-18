Минобороны представило новых героев СВО

Старший лейтенант Иван Гриднев со своей штурмовой группой пришел на выручку другому подразделению
Минобороны России представило новых героев спецоперации.
Эдгар Мурзагалиев в составе оборонительной группы прикрывал позиции добровольческого подразделения БАРС. Обнаружив передвижение противника, он вступил в бой и прицельным огнем ликвидировал пять радикалов. Отразив несколько вражеских атак, Эдгар оказал помощь раненому товарищу и прикрывал его до прибытия медиков.
Старший лейтенант Иван Гриднев со своей штурмовой группой пришел на выручку другому подразделению. Несмотря на численное превосходство неприятеля, Гриднев сумел отрезать пути снабжения ВСУ и подходящие резервы. Враг понес значительные потери в живой силе и технике.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"