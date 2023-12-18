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Минобороны представило новых героев СВО

08:32
  • понедельник
  • 18 декабря 2023

Старший лейтенант Иван Гриднев со своей штурмовой группой пришел на выручку другому подразделению

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Эдгар Мурзагалиев в составе оборонительной группы прикрывал позиции добровольческого подразделения БАРС. Обнаружив передвижение противника, он вступил в бой и прицельным огнем ликвидировал пять радикалов. Отразив несколько вражеских атак, Эдгар оказал помощь раненому товарищу и прикрывал его до прибытия медиков.

Старший лейтенант Иван Гриднев со своей штурмовой группой пришел на выручку другому подразделению. Несмотря на численное превосходство неприятеля, Гриднев сумел отрезать пути снабжения ВСУ и подходящие резервы. Враг понес значительные потери в живой силе и технике.

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