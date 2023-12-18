В Сербии подводят итоги парламентских выборов

Уверенное лидерство показывает пропрезидентская коалиция

В Сербии празднуют победу партии Александра Вучича на прошедших парламентских и муниципальных выборах. Ночью в небе над Белградом запускали салюты и фейерверки.

После обработки более половины всех бюллетеней, уверенное лидерство показывает пропрезидентская коалиция, возглавляемая Сербской прогрессивной партией. За нее отдали свои голоса почти 50 процентов избирателей. Оппозиционный прозападный блок "Сербия против насилия" набирает чуть более 20 процентов.

Лично поздравить президента Вучича с победой в Белград приехали глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик и председатель парламента Черногории. Окончательные итоги избирком объявит в течение четырех дней.

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