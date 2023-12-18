КНДР выпустила в сторону Японского моря две баллистические ракеты

Один из снарядов пролетел тысячу километров и упал в нейтральные воды

Пхеньян за последние сутки запустил уже вторую межконтинентальную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщили в Токио и Сеуле.

По данным военных, за 73 минуты она пролетела тысячу километров и упала в нейтральные воды. При этом, как утверждают в Минобороны Японии, снаряд данного типа при запуске по другой траектории способен преодолеть 15 тысяч километров и достигнуть любой точки на территории США.

В Пхеньяне эти сообщения пока не комментируют. Последние испытания ракеты типа "Хвасон" КНДР провела в июле.

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