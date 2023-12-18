Жертвами урагана в Аргентине стали более 10 человек

Скорость ветра достигала 146 километров в час

Аргентина приходит в себя после мощного урагана. Скорость ветра достигала 146 километров в час.

По последним данным, погибли 13 человек. Во время соревнований на них обрушилась крыша здания. Еще 15 пострадали на музыкальном фестивале в Палермо и были доставлены в больницы. Травмы получили пассажиры в аэропорту Буэнос-Айреса. Ветер был такой силы, что разворачивал самолеты на стоянке.

Около миллиона человек остались без света. Не выдержал напора стихии и символ столицы Аргентины - "Живой железный цветок". У скульптуры весом около 20 тонн оторван один из лепестков.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"