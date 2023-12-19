Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака

Луна и Нептун в Рыбах капризничают

Овны

Сегодня вы можете получить от интуиции подсказки относительно своего будущего. Только сохраняйте тишину в течение дня, не ведите пустых разговоров.

Тельцы

Ваше положение гораздо лучше, чем у остальных знаков Зодиака, чем не повод для радости? Это удачный день для подготовки к Новому году, покупок, планирования.

Близнецы

Вы не особо уверены в себе в двух сферах: на работе и в личной жизни. Чтобы не ухудшить положение, оставьте попытки что-то изменить. Пусть все идет, как идет.

Раки

Жизненная энергия понижена, поэтому не берите на себя слишком много обязательств. Будьте готовы к весьма средним успехам, хотя и с жалостью к себе перебирать не стоит.

Львы

Про такие моменты говорят: "Не ваш день". Мало что получается. В лучшем случае - вы топчетесь на месте. Раз уж звезды так встали, постарайтесь сегодня просто отдохнуть.

Девы

Личная жизнь под ударом, независимо от семейного статуса и возраста. Не предъявляйте завышенных требований к партнеру, поберегите свои отношения и нервы.

Весы

Вам придется выкручиваться и проявлять смекалку, потому что вы что-то забыли, не сделали или ошиблись. Придумайте заранее оправдания, если поняли, о чем речь.

Скорпионы

Не стоит сегодня вести речь о повышении зарплаты или намекать клиентам на поднятие цен. Вряд ли у вас получится обосновать свое решение, так что отложите на потом.

Стрельцы

Что еще вы можете сделать для себя любимых? Запишите, в чем вы нуждаетесь, а также не стесняйтесь прямо говорить близким, что вам подарить на день рождения.

Козероги

Переговоры и переписки, особенно те, которые вы не афишируете, сегодня могут вас расстроить. Творческие представители знака смогут извлечь пользу из обстоятельств этого дня.

Водолеи

Ваши мысли продолжают крутиться вокруг денег, и это можно понять - впереди Новый год. Хорошенько обдумывайте не только свои доходы, но и расходы.

Рыбы

Луна и Нептун в вашем знаке капризничают и не могут ни на чем сосредоточиться. Многие представители знака из-за этого будут весь день хотеть на ручки вместо того, чтобы работать и учиться.

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