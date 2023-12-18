При обстреле лагеря беженцев в Газе погибли не менее десяти человек

Израиль продолжает наносить удары по анклаву

Израильские военные обстреляли дом на западе лагеря Нусейрат в центральной части сектора Газа, где находились беженцы. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщает Al Jazeera.

По сведениям телеканала, жертвами этого удара стали, по меньшей мере, десять человек.

Представители Армии обороны Израиля и израильских властей пока не комментировали эти сообщения.

Тем временем израильские СМИ пишут о подготовке при посредничестве Катара новой сделки по освобождению заложников, которых удерживает ХАМАС. К началу переговоров власти еврейского государства подталкивают собственные граждане — они вышли на масштабные митинги после того, как в ЦАХАЛ признали, что по ошибке убили в Газе троих пленников.

Генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филиппе Лаццарини заявил, что сектор Газа стал непригодным для нормальной жизнедеятельности. По его словам, возобновление боевых действий привело к тотальному уничтожению инфраструктуры палестинского анклава.

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