ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава МВФ: Украина выдержит лишь пару месяцев без помощи Запада

08:41
  • понедельник
  • 18 декабря 2023

Киев рассчитывает, что поддержка будет продолжена

Киев сможет выдержать вероятный краткосрочный дефицит финансирования не более чем в пару месяцев. Такое мнение высказала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
Украина попала в полную зависимость от Запада

Эксперт заявила изданию The Financial Times, что необходимо "срочно предоставить десятки миллиардов долларов" Украине, чтобы избежать угрозы экономике страны.

Дальнейшие задержки с выделением помощи киевским властям могут заставить их вернуться к "такой дестабилизирующей политике, как печатание денег", предупредила Георгиева.

Ранее страны Северной Европы (Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Исландия) пообещали, что продолжат оказывать всестороннюю помощь Украине, включая экономическую и военную поддержку.

Глава украинского кабмина Денис Шмыгаль сообщал, что Киев ожидает от Всемирного банка выделения дополнительных 1,34 миллиарда долларов на выполнение своих социальных обязательств перед гражданами Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Оружие США
Оружие США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.