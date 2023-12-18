Глава МВФ: Украина выдержит лишь пару месяцев без помощи Запада

Киев рассчитывает, что поддержка будет продолжена

Киев сможет выдержать вероятный краткосрочный дефицит финансирования не более чем в пару месяцев. Такое мнение высказала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Эксперт заявила изданию The Financial Times, что необходимо "срочно предоставить десятки миллиардов долларов" Украине, чтобы избежать угрозы экономике страны.

Дальнейшие задержки с выделением помощи киевским властям могут заставить их вернуться к "такой дестабилизирующей политике, как печатание денег", предупредила Георгиева.

Ранее страны Северной Европы (Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Исландия) пообещали, что продолжат оказывать всестороннюю помощь Украине, включая экономическую и военную поддержку.

Глава украинского кабмина Денис Шмыгаль сообщал, что Киев ожидает от Всемирного банка выделения дополнительных 1,34 миллиарда долларов на выполнение своих социальных обязательств перед гражданами Украины.

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