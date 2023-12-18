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Собянин рассказал о подготовке соцработников и сиделок по новому стандарту

08:59
  • понедельник
  • 18 декабря 2023

Летом в Москве открылся первый в стране профильный симуляционный центр

Сергей Собянин рассказал о том, как в Москве готовят соцработников и сиделок по новому стандарту. Он рассказал, что в 2021 году в московских домах-интернатах открылись 11 тренировочных классов. Там представлено все необходимое для проведения тренингов и мастер-классов: кровати, манекены, средства по уходу, фантом-системы. За три года обучение в классах прошли около 3,5 тысячи специалистов.

"Общение с жителями и сотрудниками социальных домов и геронтологических центров подтвердило, что обучение приносит хорошие результаты. Жители стали чувствовать себя комфортнее, а персонал – увереннее. Многим специалистам стало легче справляться даже с самыми тяжелыми и неприятными задачами. Получен хороший опыт и теперь его следует обобщить, стандартизировать и распространять как можно шире", - сообщил мэр.

В июне этого года в городе открылся первый в стране профильный симуляционный центр. Пространство разделено на пять зон: "уважение", "безопасность", "движение", "гигиена" и "забота". Участники тренингов проходят практику в каждом из них. 

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