Думский комитет не поддержал запрет на аборты в частных клиниках

При этом российские власти выступают за повышение рождаемости

Комитет Государственной думы по охране здоровья проанализировал позицию Министерства здравоохранения России и выступил против запрета на аборты в частных клиниках. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на письмо, направленное комитетом спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

В письме подчеркнута необходимость сохранить права выбора гражданином России врача и медицинской организации для искусственного прерывания беременности.

При этом комитет поддержал развитие механизма консультирования женщин до прерывания беременности, поскольку в 2022 году доля передумавших делать аборт после прохождения такого консультирования составила почти 23%, это позволило сохранить более 47 тысяч беременностей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что никакой "вакханалии" с запретом абортов в стране нет, поскольку такой запрет никто не вводил. Он подчеркнул, что действовать с любыми запретами необходимо очень аккуратно. Решать демографические проблемы надо обращением к традиционным ценностям и повышением уровня благосостояния граждан, отметил президент.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указывала, что нельзя допустить, чтобы услуги по прерыванию беременности "ушли в подполье". Запрет абортов приведет к росту женской смертности и развитию рынка нелегальных услуг.

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