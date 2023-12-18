В Госдуме предложили новую льготу для ветеранов СВО в сфере ЖКХ

Им могут компенсировать часть затрат на отопление в частных домах

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил на получение заключения правительства России законопроект, устанавливающий скидку 50% ветеранам боевых действий на оплату топлива для отопления частных домов.

Под этим подразумеваются дрова, уголь, сжиженный газ в баллонах для бытовых отопительных систем. Компенсировать предлагается половину расходов как на оплату самого топлива, так и на его транспортировку для доставки к дому, не имеющему центрального отопления.

Слуцкий напомнил, что для ветеранов СВО, проживающих в многоквартирных домах, аналогичная льгота уже есть — "ситуацию нужно сбалансировать", сообщает ТАСС.

Глава российского правительства Михаил Мишустин подчеркивал, что все льготы и выплаты военнослужащие должны получать в полном объеме и своевременно, без бюрократии и волокиты.

В России действует комплекс мер поддержки участников спецоперации. В частности, Госдума приняла в третьем чтении поправки в законодательство, которые дают возможность оформить кредитные каникулы участникам спецоперации и членам их семей до конца 2024 года.

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