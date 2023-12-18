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В России могут ограничить переводы без открытия счета суммой 100 тысяч рублей

09:47
  • понедельник
  • 18 декабря 2023

Это поможет снизить отток капитала

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложенные Росфинмониторингом ограничения максимального разового размера денежных переводов граждан без открытия банковского счета суммой. Тем, кто прошел упрощенную идентификацию личности, предлагают разрешить единовременно переводить не более 100 тысяч рублей.

В случае, если гражданин пожелает перевести более существенную сумму, придется пройти полноценную идентификацию — тогда лимит разовой операции будет составлять 600 тысяч рублей.

В Министерстве финансов, комментируя эту инициативу Росфинмониторинга, пояснили, что подобная мера поспособствует сокращению оттока капитала из России, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что Центробанк пролонгировал до 31 марта 2024 года ограничения на перевод валюты за рубеж. Граждане России и нерезиденты из дружественных стран вправе переводить на счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов или в эквиваленте в другой иностранной валюте за месяц, а месячная сумма операций через системы денежных переводов не должна превышать 10 тысяч долларов.

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