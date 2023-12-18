Российские спецслужбы нашли тайник СБУ на юге ДНР

Украинские спецслужбы планировали вывезти его перед началом СВО

Российские силовики нашли тайник с секретными документами Службы безопасности Украины в Волновахском районе ДНР. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Тайник нашли в ходе совместных мероприятий ФСБ и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота. В ходе изучения документов спецслужбы получили данные о лицах, причастных к деятельности украинских спецслужб. Полученная информация сейчас проверяется, пишет РИА Новости.

В ФСБ отметили, что украинские спецслужбы планировали вывезти документы перед началом специальной военной операции.

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