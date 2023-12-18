Зеленский прослушивает Залужного, Байден теряет рейтинг: политические сводки понедельника

Проиграть еще и выборы вместе с конфликтом на Украине Демократическая партия США явно не хочет

В ближайшие дни комиссия ЕС начнет процесс оценки украинского законодательства на предмет соответствия европейскому. Весной определятся с форматом переговоров о вступлении в союз. И чемодан с деньгами для Киева уже практически упакован. Таким Зеленскому привиделось будущее. Свои фантазии он транслирует гражданам в очередном видеообращении. А вот реальность - после недельного перерыва сегодня польские перевозчики вновь блокируют пункт пропуска на границе с Украиной. В Берлине десятки тракторов перекрыли подъезд к Бранденбургским воротам. Так немецкие фермеры выражают недовольство аграрной политикой властей: им повышают налоги и отнимают дотации, зато на помощь Украине деньги всегда находятся.

Премьер Словакии Роберт Фицо объясняет, почему у евробюрократов столько рвения по отношению к стране, которая даже не член ЕС: "По факту Украину только используют в геополитических целях, чтобы ослабить Россию в экономическом и международном плане, а еще это золотой телец для оружейных компаний. Во имя этих целей, я опасаюсь, Запад будет воевать с Россией до последнего украинского солдата".

Или - до последней солдатки, как теперь принято говорить с точки зрения гендерного равноправия в демократических странах. На Украине готовят законопроект, который позволит отправлять на фронт женщин. В эффективность тотальной мобилизации не верят даже сами силовики.

"Кто хотел служить - уже все пришли. Главный вопрос - мотивация. И сколько людей мы бы ни загнали, их КПД - нулевой. Все болеют за Украину, и все - бегут", - заявил глава ГУР Украины Кирилл Буданов.

По данным СМИ, главком Залужный требует отступать на некоторых участках фронта, чтобы спасти жизни военных. В то самое время, когда главарь киевского режима обещает западным кураторам, что украинские солдаты продолжат погибать в обмен на финансирование. В кабинете главнокомандующего обнаружили прослушивающие устройства. Видимо, Зеленский опасается закулисных договоренностей в обход него.

Проиграть еще и выборы вместе с конфликтом на Украине Демократическая партия США явно не хочет. Рейтинги их кандидата Байдена рекордно низкие: 33 процента. От неудобных вопросов и нелепых ответов президента спас инцидент - в кортеж врезался автомобиль. Но управлял им не террорист, а такой же растяпа: один часто не может удержаться на ногах, второй - за рулем.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"