Сирены воздушной тревоги: что сейчас происходит на Ближнем Востоке

За минувшие сутки жертвами ударов ЦАХАЛ по двум лагерям беженцев в секторе Газа стали более 100 человек

Армия обороны Израиля демонстрирует самый большой подземный объект. Тоннель более четырех километров соединяет один из городов Газы с контрольно-пропускным пунктом "Эрез". Именно через него многие жители палестинского анклава приезжали в Израиль на работу, его же могли использовать для своих атак боевики ХАМАС.

"Это тоннель, построенный Мохаммедом Синваром, его проект, который предназначался для совершения террористических атак. На его строительство были потрачены миллионы долларов. Без уничтожения этого объекта мы не сможем уничтожить ХАМАС", - заявил Дэниэль Хагари, официальный представитель ЦАХАЛа.

Разветвленная система ходов и глубина до 50 метров. На строительство тоннеля у ХАМАС ушло несколько лет. На видео, которое распространило израильское командование, по подземелью на машине проезжает брат одного из лидеров группировки Яхьи Синвара - Мухаммед. Разведка Израиля полагает, что подобных объектов в Газе множество.

Армия продолжает наносить удары противобункерными бомбами. А также бьет по гражданским объектам, где, по ее данным, могут находится боевики ХАМАС. Накануне один из ударов пришелся по родильному отделению больницы Насера в Хан-Юнисе.

В администрацию палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан накануне прибыла министр иностранных дел Франции - на встречу с главой МИД Палестины.

"Израиль должен, как того требует международное право, согласиться на прекращение огня. Это позволит сохранить жизни гражданского населения и освободить заложников. Также Израиль должен разрешить доставку гуманитарной помощи в гораздо больших объемах и поддерживать работу палестинских больниц", - сказала Кэтрин Колонна, министр иностранных дел Франции.

Посещая Израиль, Колонна также призвала к перемирию. Но на военной базе, где проходит опознание тел убитых ХАМАС израильтян, услышала такие слова от израильского офицера: "Я здесь с самого начала вторжения ХАМАС 7 октября. Я видела женщин, в которых стреляли сразу и в лицо, и в голову. Многие тела были заминированы. Мы были ошеломлены невероятным масштабом этой этой резни. Это невообразимая трагедия для нашего народа".

В воскресенье сотни израильтян пришли, чтобы проститься с 26-летней Алон Лулу Шамриз. Она находилась в заложниках в секторе Газа и была по ошибке убита израильскими военными в пятницу. По всей стране ежедневно проходят митинги с требованием к правительству как можно скорее вернуть домой всех, кто был захвачен боевиками ХАМАС.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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