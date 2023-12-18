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В Москве прошел заключительный показ спектакля об отряде "Альфа"

11:45
  • понедельник
  • 18 декабря 2023

Пьеса основана на эпизодах новейшей истории

В Московском доме ветеранов войн и вооруженных сил прошел заключительный показ спектакля "Люди А на службе Отечеству" по мотивам документального романа Алексея Филатова.

Эта постановка - первое театральное произведение, посвященное сотрудникам спецподразделения "Альфа". Пьеса основана на эпизодах новейшей истории нашей страны - путча 1991 года, трагедии в буденновской больнице, освобождении заложников в Сочи.

В спектакле звучат песни в авторском исполнении Алексея Филатова. Режиссер - заслуженный деятель искусств республики Крым Юрий Маковский.

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