На столичной кухне фонда "Дари еду" провели мастер-класс по праздничному меню

Те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, получают продуктовые наборы

В преддверии праздников благотворительный фонд "Дари еду" поздравляет своих подопечных. Те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, получают продуктовые наборы.

Сегодня на кухне фонда в Москве проходит мастер-класс по праздничному меню. В течение декабря готовить новогодние обеды будут также в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.

Благотворительные доставки запущены при поддержке Фонда президентских грантов. Еще в ряде городов праздничные наборы закупят для почти тысячи семей.

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