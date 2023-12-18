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На столичной кухне фонда "Дари еду" провели мастер-класс по праздничному меню

11:48
  • понедельник
  • 18 декабря 2023

Те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, получают продуктовые наборы

В преддверии праздников благотворительный фонд "Дари еду" поздравляет своих подопечных. Те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, получают продуктовые наборы.

Сегодня на кухне фонда в Москве проходит мастер-класс по праздничному меню. В течение декабря готовить новогодние обеды будут также в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.

Благотворительные доставки запущены при поддержке Фонда президентских грантов. Еще в ряде городов праздничные наборы закупят для почти тысячи семей.

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Фонд "Дари еду"
Фонд "Дари еду"
Фонд "Дари еду"
Фонд "Дари еду"
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