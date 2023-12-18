В Приморье отловили тигра, державшего в страхе жителей села

Хищник нападал на собак

Этот 150-килограммовый самец амурского тигра сейчас - под строгим наблюдением специалистов. Ветеринары сразу обращают внимание на передние лапы. На одной - перелом кости, на другой - воспаление суставов. Скорее всего, это главная причина, почему хищник почти 10 дней заходил к людям в село Дмитриевка.

Дикая кошка ворвалась во двор к Сергею и его жене Алене около пяти утра. Супруги проснулись от сильного шума. Оказалось, хищник прыгнул прямо в окно. Зверь разбросал все вокруг дома, погрыз колеса трактора, задавил собаку - и затаился у дров. Супруги рассказывают, что спрятались дома и сразу вызвали специалистов охотнадзора. По словам Сергея, собаку тигр есть не стал, так как до этого уже позавтракал соседским псом. Потом, немного отлежавшись, хищник ушел со двора.

Специалисты сразу приняли решение отловить хищника и остались дежурить в населенном пункте. Но, видимо, утолив голод, появился он не сразу. Через несколько дней тигр решил вернуться и доесть свою добычу, подошел он ночью. Но здесь его уже поджидали инспекторы охотнадзора, хищника обездвижили и отвезли в центр реабилитации.

В общей сложности этот самец амурского тигра побывал во дворах трех домов и задавил пять собак. Хотя специалисты предполагали, что хищник направлялся в село даже не за собаками, а за косулями. Они приходят на сельхозполя полакомиться остатками неубранного урожая. Но после ветеринарного осмотра стало точно ясно, что с такими травмами догнать косулю тигр просто не мог, поэтому охотился на легкую добычу.

"Сейчас специалисты определяют характер травмы, а также последствия воспаления сустава. Это может быть следствие заболевания после травмы, в том числе онкологическое", - указал Сергей Арамилев, директор центра "Амурский тигр".

Этот самец стал вторым амурским тигром, которого пришлось изъять из дикой природы. Сообщения о конфликтных ситуациях поступают регулярно, но далеко не все подтверждаются.

Ветеринары говорят, что состояние отловленного хищника нестабильное. И сейчас главная зада - сохранить ему жизнь. А уже потом - решать вопрос о дальнейшей судьбе.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"