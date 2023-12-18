На Аргентину обрушился мощный ураган

Есть погибшие

Этот ураган сами аргентинцы уже назвали "безумным". Скорость ветра достигала 150 километров в час, град, дождь - полный комплект непогоды обрушился на побережье накануне вечером. В городе Баия-Бланка жертвами стихии стали не менее 13 человек. Все погибшие - участники или зрители соревнований по скейтборду - прятались от урагана под крышей, которая обрушилась, не выдержав силы ветра. На месте работают спасатели. Доставлены в больницу посетители музыкального фестиваля в Палермо.

Ураган на несколько часов парализовал работу аэропорта. Ветер был такой силы, что развернул "Боинг". Травмы получили и пассажиры, и сотрудники аэропорта. Постройкам нанесен многомиллионный ущерб.

Несколько городов остались без света. Местами - отключения воды, перебои с мобильной связью.

Утром сотрудники коммунальных служб вышли наводить порядок. Сломаны опоры уличного освещения, светофоры, оборваны провода, повалены заборы. Упавшие деревья перекрыли движение на улицах.

От разгула стихии пострадал гигантский 18-тонный железный цветок - символ города. У скульптуры отвалился лепесток.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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